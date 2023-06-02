彰化40多歲李姓男子2年多來與妻子行房後，都會血尿，愛的代價讓他苦不堪言，今年初到員榮醫院求診，經泌尿科與心臟內科會診，發現他疑因4年前意外造成內陰動脈受傷後形成瘻管，導致行房太劇烈就會出血，經以心導管椎塞術放入止血線圈栓塞，終於讓他愛愛後不再血尿，重享魚水之歡。

李姓男子內陰動脈出血，院方以心導管栓塞術放入止血線圈栓塞（圖中打紅點處）堵住出血點。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

李男求診表示，4年多前，有次坐在小凳子上跟小孩玩，不料凳子翻倒，凳子的椅腳擊中他的下體，痛得他站不起來，隔天小便時發現都是血，隨即就醫，服藥後情況改善。

然約從2年多前起，他與妻子行房後都會有血尿的情況，還曾因血塊造成排尿困難，只得到醫院導尿，最嚴重時，甚至出血上百公克，醫師用膀胱鏡檢查，發現整個膀胱都是血。

更慘的是，今年農曆年，李男陪妻子回北部娘家，投宿飯店時，他一時興起和妻子行房，不料愛愛後樂極生悲，他又大出血，被送醫急救，經一系列檢查未查出原因，最後他只得插著導尿管、身上揹著尿袋，淒慘過年。

員榮醫療體系泌尿科醫師盧令一發現李男因內陰動脈受傷，以致常血尿。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

李男今年2月間到員榮醫院求診，經泌尿科醫師盧令一以膀胱鏡與輸尿管鏡檢查，發現其尿道、攝護腺都有小動脈破裂出血。再會診該院心臟內科醫師張木信，發現其供應陰莖海綿體勃起功能的內陰動脈受傷後，與尿道間慢慢形成瘻管，只要骨盆腔激烈運動就會出血。

張木信從李男左大腿的股動脈處放入導管，再經由微細導管置放止血線圈栓塞，在儀器精準定位下，不到1小時就完成手術，李男住院兩天即出院，傷口只有一個原子筆尖的大小。

李男上月最後一次回診，確定行房時不再有血尿情況，他十分感謝兩位醫師讓他與妻子重享魚水之歡，人生從黑白變彩色。