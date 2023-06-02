不動產買賣交易金額高，專業和誠信交易都是基本要件，房仲業進入高品質服務時代，除了房仲人員的工作態度、人文素養，更講究公司的企業文化和社會責任，從企業本身做起，由上到下，深刻影響員工的核心競爭力。

從桃園發跡的台灣房屋，不僅專精在「交易安全、專業服務、環境守護、資訊透明、社會公益」五大核心訴求，近年更精益求精，積極投入ESG+的執行，非常關心環境保護和社會議題，三大具體內容包括「植樹造林環保減碳」、「友善蔬食關懷弱勢」、「樂齡健康智慧建築」等方向來執行EGS的實踐。

台灣房屋推ESG主理人計畫，落實社會責任。(圖／台灣房屋提供)

聚焦在S（社會）的「⾏動教育」領域，今年台灣房屋推出了首屆「ESG主理人計畫」，每位主理人都是ESG的提案人或執行家，著重在「理念推廣」與「教育⾏動」提出企劃，讓ESG+成為台灣房屋每個員工的DNA。

台灣房屋集團近年在環保和社會議題的關注，以及員工福利的提升，都有諸多創舉，引起消費者廣泛討論，品牌好感度也大幅提升！

台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，「愛家愛地球」是台灣房屋的核心理念，例如，集團善用資訊科技的輔助，大力推動無紙化的「公務E化」，進而推動產業鏈的「建築綠化」，以及環境保護發展的「國土淨化」，身體力行「愛家愛地球」！更希望透過我們的努力和提倡，拋磚引玉，讓全民都可以成為EGS＋的行動家！