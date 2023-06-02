恆生科技股指數大漲4.63%，萬國數據漲9.7%，漲幅最大。儘管上季虧損縮小，但嗶哩嗶哩由升轉跌2.6%，是目前唯一下跌的成分股。

隔夜紐約期金收復2000美元大關，並創下兩周新高，金礦股紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面大漲。

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