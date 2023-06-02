周五香港恆生指數目前飆漲3.4%，報18835.80為點。國企股(H股)漲近4%，為6388.96點。盤中利多因素包括：隔夜美股主要指數全面收高，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下2022年8月以來收盤新高，反映中概股表現的金龍中國指數大漲4.1%。聯準會6月升息的預測降溫，美元回軟帶動人民幣反彈。此外，繼美國眾議院通過債限法案後，稍早前參議院也閃電放行，這意味著延燒好幾周的美國倒債危機正式解除。美國總統拜登料將在周五簽署，以完成立法。