時代力量立法院黨團今（2）天召開「治安犯罪層出不窮 執政失能累死基層」記者會，檢討蔡政府執政七年社會治安與警界醜聞風暴不斷，面對犯罪案件攀升，更加凸顯檢警辦案人力不足，執政黨管不好自家人，又放任黑金黑道橫行社會，執政失能的結果，受害的是民眾、拖累的是基層。

立委邱顯智表示，蔡英文總統曾宣示要「終結黑金」，依舊遮不住黑金黑槍勢力滲透民進黨的難堪事實。從近期 im.B 詐騙爭議延燒，先從民進黨立委陳歐珀被揭發，受詐騙集團主嫌曾耀鋒贊助服務處及行程座車，連帶揪出交通部官員、台鐵局高層曾現身於曾嫌的豪宅招待所，遭北檢拘提的前行政院顧問陳振坤，疑似協助曾嫌脫產。

邱顯智說，前科累累、通緝4次的曾耀鋒，竟可在外逍遙7年詐騙錢財、結交官員當作靠山，正是執政黨管不好自家人，又放任黑金黑道橫行社會的證明。

邱顯智指出，回顧近年「88 會館之亂」，警大校長陳檡文、警政署前政風室主黃錦秋、檢察官王涂芝接連被爆進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏的 88 會館，費用全由犯罪集團買單，嚴重破壞警政風紀，連檢察機關都淪落至此。

另外，邱顯智說，去年地方大選台南學甲發生 88 槍擊案，時代力量也多次指出背後牽扯藍綠政界人士及光電工程利益分配。今年時代力量亦點名鴻聲國際是黑槍、子彈的來源之一，由民進黨前立委梁牧養兒女經營，販售易改造的模擬槍與走私管制槍械。近年重大治安事件頻傳，凸顯黑道黑金勢力借助政治關係，利益盤根錯節，人民卻苦等不到幕後真相。

立委陳椒華則指出，蔡英文總統自 2016 年上任以來，全台詐欺案件數量居高不下，去年詐欺高達 2.9 萬件，財損超過 69 億，連續三年持續攀升。蔡政府五月初宣布挹注 13 億、推出打詐行動綱領 1.5，至今只有圖卡簡報及懶人包，綱領不見蹤影。

面對犯罪業務暴增，第一線警檢、法院等基層公務員，長期疾呼人力不足，邱顯智強調，基層過勞恐無力處理遽增複雜的案件，增加員額勢在必行。陳椒華說明，因應相關修法和激增的詐欺案量，司法院表示司法機關員額還缺少 7000 人，人力嚴重匱乏，過勞頻傳。

時力黨團呼籲，政府想用臨時性人力去處理長年的結構性問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，政府應該重新檢討國家公務人力的需求，儘速修正《總員額法》，擴大台灣的治安政策能量，才是真正的打詐國家隊。

立委王婉諭表示，近5年光從政府流出的重大個資外洩至少就有5件，包含台北市政府衛生局市民個資、銓敘部公務人員個資、三次的戶役政個資外洩等，公家機關資安漏洞演變國安問題。其中去年首見全台 2300 萬筆戶政役個資公開販售，內政部起初不願承認是個資外洩，後來又改口可能從其他管道洩漏。

王婉諭說，時代力量已經多次透過質詢、索資、預算凍結要求內政部提出完整的調查報告，結果內政部屢次以檢調偵查中為由，遲未正面回應，就連要求內政部公開內部的行政調查，也只收到單薄一頁、敷衍了事。

此外，王婉諭質疑，擁有全台最多個資的政府機關，個資外洩、駭客攻擊等重大案件層出不窮，卻可以豁免無責，既耍賴未依《資通安全事件通報及應變辦法》落實通報資安事件的義務，也從未依《個人資料保護法》告知個資外洩的當事人，意圖將個資外洩及資安問題脫鉤，大玩文字遊戲，承受損失的卻是無辜老百姓。

時力黨團呼籲，因應《個人資料保護法》修正，行政院應儘速將《個人資料保護委員會組織法》送進立法院，並在今年內就成立，讓政府機關和私人企業，都能負責任地保護個人資料。