民進黨性騷擾吃案事件越演越烈，又有民進黨一位前黨工以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文，除了控訴被性搔，還被職場霸凌；她不只點名加害者名字，也在文中點名當時青年部主任、現任勞動部次長李俊俋機要蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」；她說，不僅主任不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，罵她：「幹」、「妳很機掰」，也曾當眾羞辱她沒腦子。

這位前女前黨工在臉書表示，她知此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何的受害事件，都會被上升為政治炒作，進而攻擊這個她深愛、且投入一切熱情服務的黨。但是，對不起，「我真的撐不住了」。

受害者稱加害者是其當時部門同仁，而時任青年部主任蔡沐霖，不僅沒有接住她，還狠狠地把她踹到無底深淵。

她說加害人是蔡主任最重視的下屬，也是其競選立委時的辦公室主任，「他因追求我不成，進而惱羞，後來與主任聯手把我逼走」。回顧事件經過，她表示原本同事間情感不錯，回到家男方會私訊來閒聊，而她早有穩定交往數年的對象，這位男同事也清楚。

她說，後來男方開始有些進一步的舉動；「例如沒問過就幫我買早餐」， 或叫計程車到她家樓下要求陪他去喝酒。且傳訊息頻率越來越密集，常深夜打電話。

她指控，男方在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。她稱自己都拒絕，卻沒效，「這些事情都讓我難受到好想死」，但還是必須故作微笑的說，你不要這樣。

她說最令她恐懼的，是有兩次部門到外縣市出差，必須在外過夜時，餐會結束，男方跑來要求她回飯店 ，她拒絕後，男方竟回「妳給我上車」。她說當時只好向其他在場的年輕學生們說「沒事沒事」，就跟著他上計程車回到住宿處。之後男方跑來按電鈴，藉故說他的錢包放在她背包，他要進來拿，一整晚都用此理由想進房間，但事實上，他的錢包根本不在這裡。她控訴，雖已明確要求他離開，但男方不但拒絕，還瘋狂按電鈴、敲門、踹門，最後直到其他同仁來把他帶走，才結束這場鬧劇。

另一次是她住在他房間隔壁，她提醒他講電話聲要小聲點，因隔音很差，但男方馬上跑來敲門質問她聽到什什麼，結果她開門後男方把她房卡抽掉，「叫我去他房間談」。

「我決定向主任申訴」，她說，面談一開始，主任告訴她：「他每天送妳早餐已經是很嚴重的事了！」她本來抱著信任繼續告訴主任，指自己有明確表達拒絕態度，但主任聽完後卻又表示：「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

她控主任後來態度大轉變，開始針對她，處處對她的計畫書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇；除隱蔽性平事件，甚至以這件事影響部門氣氛，逼她要跟男方道歉。「他給我三個選項，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣）我，三是要我跟男方道歉」。

她描述當時地點是在中華路錢櫃，我一到場，看到男方拿著Bar、翹二郎腿，一副氣勢凌人。她記得男方說出口的事情，無論是否與我有關、是否是事實，她都一一道歉，主任就開始嘲諷她：「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教！」，「我卑微的回應對不起，我不應該」。沒想到結束時，她突然感覺呼吸困難，「嗯！我倒下了」。倒下後，她說感受到一股黑影襲來、身體被觸碰，是男方面對面抱著虵。他還自豪的對旁邊黨工說：「有人昏倒就是要這樣抱！」當時她全身無力，面對整個身體腰間被男方摟著「我真的很想大聲尖叫，但我根本沒有力氣反抗」、「我真的覺得我全身都髒透了」。

她批主任不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，罵我：「幹」、「妳很機掰」，也曾當眾羞辱我沒腦子。我那時患上憂鬱症，需服藥，「所以我也有錯，精神不濟」，「但我受到的懲罰真的合乎比例嗎？」更說有次主任氣著把她拎到我前主管新聞部主任的辦公室，扔下各種文件、黨內規，「要她把我帶走，說他不想看到我」。實在承受不住壓力，她最後決心要辭職，返回家鄉靜養。

但她說交接完資料，正慶幸終於要從這個工作解脫時，竟又直接在黨中央10樓昏倒。她說她聽得到大家呼喊的聲音，但她全身無力，黨部叫了救護車送到台大醫院急診。「我就在民進黨的中央黨部，因遭受職場霸凌而昏倒。可能連電影都不敢這麼演，但這一切都如實發生。」

她說她事後得知，這消息也驚動到高層，但後來，也沒有任何下文。很遺憾「從我受害至今，從未獲得應有的對待與說明」。

她說也曾想投訴，但擔心傷害黨、連累黨工朋友的政治生涯，甚至會自我懷疑：「開性平會有效嗎？會不會變成羅生門？年輕黨工要為我作證嗎？他們還有很長政治路要走，要因為我斷了他們的路？」每次想完後，我就作罷放棄，仍如同行屍走肉般的過活。

她說自己離開了政治圈，但是幾年過去了，每每有任何相關政治性平事件，無論是新聞、影集、文章，我都感到很難受、很痛很痛。「我不斷反問自己：為什麼妳不敢？為什麼妳毫無作為？妳真心愛妳自己嗎？」

她表示「這兩個人」她一輩子都無法原諒，必須指名道姓、指出這些惡狀。並表示她很慶幸，蔡沐霖在2020年沒有選上永和區立委

她說，要說出真相，當然很害怕，但如果不說出來，導致還有下一位女生受害，我會更無法原諒自己。與她相差九歲的妹妹也就讀政治系，不希望她及其他對政治工作充滿熱忱的年輕女生，和我一樣經歷這些事情。一切都太痛、太難以癒合。

她稱，她已經無所畏懼。除了有截圖、錄音，說的事件皆有目擊同仁，醫院也有紀錄，「我不怕你們」、「這一次，我只是選擇為了我自己而勇敢」。

最後她說，打出這些的同時，她突然確診發高燒，還手腳發麻、肌肉酸痛…「恕我無法再多給一絲的回應，我會好好休息，謝謝」。

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