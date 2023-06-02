俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，迫使俄羅斯以折扣價銷售原油，已惹怒試圖提升油價的沙烏地阿拉伯。外媒進一步指出，印度狂掃低價俄油，第一季俄羅斯對印度順差高達147億美元，俄羅斯滿手盧比卻不知怎麼花，加上其他交易，印度目前滯留在海外的淨資產增加1470億美元（折合約台幣4.5兆元），俄羅斯為了避免被凍結資產而煩惱不已。

根據美國財經媒體報導，印度狂買低價俄羅斯石油，不平衡的貿易關係迫使俄羅斯每個月累積高達10億美元的盧比資產，這些資金無法動用，而且仍滯留在國外，根據統計，俄羅斯截至2022年底，滯留在海外的淨資產增加了1470億美元。

報導續指，俄羅斯今年第一季對印度貿易順差達到147億美元，印俄經貿關係形同單向貿易，使問題更加複雜。由於俄羅斯石油公司和銀行在印度銀行帳戶中留下了龐大盧比，他們正在為如何使用這一大堆現金發愁，苦惱該採取何種策略和印度談判。

俄羅斯慘事還不只這一樁，華爾街日報日前引述消息人士說法指出，石油輸出國組織（OPEC）實質領袖沙烏地阿拉伯，對俄羅斯並未遵守減產承諾的行徑不滿，並要求俄方尊重減產協議。消息人士透露，沙國財政預算油價需維持每桶81美元以上，較當前水位高出5美元。