民進黨部爆發職場性騷擾！前女黨工控訴遭長期與黨部合作的導演「輝哥」性騷擾，立委馬文君在臉書發文痛斥，當事人明明向時任民進黨婦女部主任許嘉恬求助，但許嘉恬只想搓湯圓掩蓋過去，顯然，民進黨已經違法。也建議檢討現行法規是否有缺漏。

馬文君認為，當員工被雇主性騷擾時，卻還要向公司申訴，這明顯有矛盾，實務上，根本沒有人敢走內部申訴的管道，往往只能選擇離職，把委屈往肚裡吞。當加害人就是雇主時，調查機制應該如何進行？目前《性別工作平等法》並沒有明文規定。

「很遺憾！民進黨內發生這事情，他們不會有人幫你發聲。」馬文君說，民進黨前女黨工遭性騷擾案，不能就這樣算了，除了要檢討相關人士的缺失，身為立法委員更應該要從法規層面檢視，到底法律還有什麼地方不夠完備，杜絕職場性騷擾與性霸凌應該不分黨派，共同捍衛正確的價值。

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