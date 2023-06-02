台東市區菩提樹現況。（蔡旻妤攝）

台東市區菩提樹集體死亡，日前被設置地標為菩提樹墳場。（摘自GOOGLE地圖）

台東市老芒果樹慘遭連根拔起。（本報資料照片）

台東市老芒果樹慘遭連根拔起。（本報資料照片）

台東市老芒果樹慘遭連根拔起，被設置地標為台東最美芒果樹。（摘自GOOGLE地圖）

台東老樹不受重視的問題一再上演，市區有菩提樹集體死亡、老芒果樹遭連根拔起，而縱谷、海線也有老樹疑遭毒死，如今都成為新地標。有民眾發現，在GOOGLE地圖上搜尋「台東最美芒果樹」、「菩提樹墳場」，便能發現原本80年老芒果樹枝葉茂盛的樣貌，以及大批被移植菩提樹目前的所在地。

打開手機、平板在地圖上搜尋關鍵字「台東最美芒果樹」便能發現，博愛路老芒果樹被人申請建立為歷史地標，而「菩提樹墳場」稍早仍可搜尋，但今天已被移除。許多鄉親感嘆，老樹也是生命卻不被重視，很可憐；也有人問，為什麼不留下這些樹。

台東縣政府建設處去年以根系破壞道路及人行道鋪面為由，將四維路分隔島上樹齡40年的數十棵菩提樹斷頭、連根拔起，移植至台東市水資源回收廠。放眼望去，現在只剩一整片遭斷頭毫無生氣的菩提樹，議員黃治維日前痛批「根本是菩提樹墳場」，縣府回應，對於確定枯死的將移除，尚有綠葉的會全力灌水救治。

台東市博愛路與中山路口1棵樹齡逾80年、樹高4層樓、樹圍近3米的土芒果樹今年5月13日慘遭地主桂田酒店連根剷除，居民不捨又憤慨，桂田酒店則強調尊重民眾情感、程序合法。

如今四維路菩提樹大道及老芒果樹已不復見，民眾感嘆，希望無論是民間業者或是政府機關，都應重視管轄範圍內的樹木，別讓老樹死亡一再上演。