民進黨前黨工指控遭廠商性騷擾，但當時卻被黨部冷處理，民進黨副祕書長許嘉恬因此請辭獲准，卻又傳出有第二個受害者表示，她知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，但是對不起，她真的撐不住了。她控遭同仁性騷，向主管申訴時竟被堵1句「不是啊，你給人家到整懶趴火」，讓她受傷更大，最後也未解決。

該名黨工表示，事件加害者，就是她當時的部門同仁，還有她的主管，他不僅沒有接住她，更狠狠地把她踹到無底深淵。她稱男方常沒問過就幫他買早餐、或是叫計程車到她家樓下，要求她陪他去喝酒；也常在各種飯局喝醉時，會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。她拒絕也無效。

她說，有次部門到外縣市出差，必須在外過夜時，那次餐會結束，她在餐廳外與志工們聊天時，同仁跑來要求她要回飯店，她向他說：「我已經下班了，我可以自己回去。」沒想到他直接對她大吼：『妳給我上車！』

該名黨工指出，後來她決定向主管申訴，面談一開始，主管告訴她，「他每天送妳早餐已經是很嚴重的事了」她心想，太好了，終於有人注意到了，抱著信任繼續告訴主管，「我已告訴他，請他與我保持距離，我覺得很不舒服。」

沒想到，主管聽完後卻又表示，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

該名黨工指出，接下來就是每日遭受職場霸凌，主任的態度大轉變，開始針對她，處處對她的計畫書、工作藉故刁難、嘲笑、威嚇，主任除隱蔽性平事件，也包庇同仁，甚至以這件事影響部門氣氛，逼她要道歉。

該名黨工表示，他給她3個選項，一是調到其他部門，二是用黨內規處理（資遣）她，三是要她跟陳道歉，他們約的地點是在中華路錢櫃，她一到場，看到同仁拿著Bar翹二郎腿，一副氣勢凌人。陪她去的黨工行前告訴她，既準備要道歉，那她就應接受他會是上位者的姿態，所以她早有預料。

他開始嘲諷她，「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教！」，她卑微的回，「對不起，我不應該。」她表示，道歉後她的日子並沒有更好過，主任不時在工作群對她冷諷，甚至用髒話出言辱罵，罵她「幹」、「妳很機掰」，也曾當眾羞辱她沒腦子，她那時還患上憂鬱症，需服身心科藥物才能苟延過活。

她想過要投訴嗎？「我有，但我很擔心傷害黨、連累到我黨工朋友的政治生涯」，甚至會自我懷疑，「開性平會有效嗎？會不會變成羅生門？年輕黨工要為我作證嗎？他們還有很長政治路要走，要因為我斷了他們的路？」每次想完後，我就作罷放棄，仍如同行屍走肉般的過活。

她說，她離開了政治圈，但是幾年過去了，每每有任何相關政治性平事件，無論是新聞、影集、文章，我都感到很難受、很痛很痛，她不斷反問自己：「為什麼妳不敢？」、「為什麼妳毫無作為？」、「妳真心愛妳自己嗎？」