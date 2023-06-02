就技術上而言，經濟若連續兩季都出現萎縮的話，可能就表示將進入衰退期。韓國經濟在去年第4季是季減0.3%，所幸這次是成長，故還在復甦的正軌上面。

至於年增率，韓國上季為增加0.9%，與去年最後一季1.4%相比，明顯較少。韓國央行指出，上季經濟成長可以轉正，是因為民間支出表現不俗，像是個人支出季增0.6%，建築方面的投資更是增加1.3%，政府支出相對較弱。

專家學者認為，民間消費支出的力道可不可以延續，要看韓國的利率是不是還是居高不下。目前，韓國主要利率已升高至3.5%，在前3年新冠疫情嚴重期間，卻只有0.5%而已。

至於未來，韓國央行已把先前對於2023年GDP預估值1.6%，下修至1.4%，理由是出口應該還是像現在一樣會不好。韓國的經濟成長這幾年一直在走下坡，像是2021年高達4.3%，但經過好幾次升息後，2022年就減至2.6%。