瓦城股價5月24日觸及300元的逾3年9個月高點後震盪拉回，31日回測264元後止跌回升，今（2）日開高後走揚4.23％至295.5元，截至午盤維持逾3％漲勢，位居觀光類股漲勢前段班。三大法人本周迄今買超97張，其中外資買超156張、自營商賣超59張。

投顧法人表示，儘管過去5年台灣每月、每小時基本薪資分別上漲20％、26％，瓦城透過食材規格化、料理流程標準化、廚師訓練制度化，搭配中央廚房進行前置處理，平均減少人力10～20％，使公司營益率持穩於9～10％區間，優於同業平均1～2個百分點。

而瓦城已建立完整廚師培訓制度，13個月即可培養出一名合格廚師，充分滿足展店所需，加上陸續推出東方菜系新品牌，在標準化管理強化營運韌性下，穩定帶動集團疫情前5年營收複合年增11％，表現超前餐飲業的6％。

瓦城規畫今年新展18家門市，將門市總數推升至158家，目標2025年達200家，2022～2025年餐廳數量年均複合成長13％，較2019～2022年的2％加速。投顧法人預期在客流量復甦及重啟展店帶動下，看好今年營收將年增達29％、明年再年增8％。

而瓦城啟動30500計畫深耕台灣、布局全球，以美國市場為全球布局首站，預期明年第二季於洛杉磯開出首店。投顧法人認為，美國泰菜餐廳沒有連鎖品牌門市超過5家，認為瓦城透過標準化的餐廳管理，有機會在當地占有一席之地。

投顧法人看好瓦城今年營收持續回溫，配合營運槓桿效益推動營益率回升至逾11％的10年高點，使獲利重拾成長動能、年增達3.55倍，在營運規模續增、審慎控制費用下，明年獲利可望再成長11％，進而提升評價水準，初評給予「增加持股」評等，目標價314元。