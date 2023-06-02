雙鴻今天舉行股東會，林育申在會後接受記者採訪，林育申看好散熱需求將因AI伺服器大幅提升，並加速水冷散熱滲透率，雙鴻因佈局水冷散熱多年，可望成為受惠者。

儘管上半年為傳統淡季，終端客戶持續庫存調整，雙鴻因VGA等高毛利產品佔比攀升，且3月AI伺服器出貨增加，營業毛利為7.32億元，年增14%，單季合併毛利率為22.33%，年增5.36個百分點，為9季來新高，營業淨利為3.65億元，年增24.67%，營業淨利率為11.15%，年增3.4個百分點，稅後盈餘為2.77億元，年減5.73%，每股盈餘為3.22元；4月雖因VGA等產品出貨下滑，單月合併營收為8.61億元，月減36.88%，為109年2月以來新低，致使今年前4月合併營收為41.39億元，年減12.78%，但林育申表示，營運谷底應該就是現在。

林育申表示，上半年營運不佳，主要是因庫存消化比預期慢，不過客戶拉貨已經逐漸重啟，且北美資料中心客戶調整也差不多了，從客戶來看，現在就是營運的谷底，預期第3季營運將脫離谷底逐漸向上。

在市場關注的AI伺服器方面，林育申表示，目前已有不少客戶在導入，主要客戶為Meta，其他客戶亦有些產品在出貨，由於AI伺服器多採用水冷散熱設計，AI伺服器比傳統採用氣冷散熱伺服器價格高10倍，以今年的出貨量推估，AI伺服器佔伺服器的營收比重可望達5%到10%，進而推升今年伺服器營收較去年成長40%，佔整體營收比重可望達30%。

展望下半年，林育申表示，隨著AI伺服器在今年9月開始拉貨，並於第4季開始放量，預估今年第4季將是全年營收高峰，下半年將比去年同期好，全年營收將與去年持平，由於高階NB VC(散熱片)及伺服器比重拉升，今年毛利率將明顯優於去年，全年毛利率可望達21%到22%，進而推升公司獲利比去年好。