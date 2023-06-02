三星鄉長停職 宜蘭縣政府指派鄉公所祕書代理 12:372023/06/02 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三星鄉長李志鏞因涉《貪汙治罪條例》遭收押禁見。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣三星鄉長李志鏞因涉《貪汙治罪條例》，日前李志鏞收押禁見2個月確定，宜蘭縣政府今天（2日）表示，依照《地方制度法》第82條規定，指派三星鄉公所祕書江淳銘代理鄉長職務。 宜蘭縣政府表示，6月1日接獲宜蘭地檢署公文，並依《地方制度法》第78條第1項第3款規定，自今年5月17日起停止其三星鄉長職務；同時為利三星鄉鄉務推動，縣政依《地方制度法》第82條規定，指派三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長職務，並訂於6月5日上午10時在三星鄉公所三樓會議室辦理交接、宣誓及就職相關事宜。 #三星 #鄉長 #宜蘭縣政府 #鄉公所 #地方制度法 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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