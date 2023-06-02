宜蘭縣三星鄉長李志鏞因涉《貪汙治罪條例》，日前李志鏞收押禁見2個月確定，宜蘭縣政府今天（2日）表示，依照《地方制度法》第82條規定，指派三星鄉公所祕書江淳銘代理鄉長職務。

宜蘭縣政府表示，6月1日接獲宜蘭地檢署公文，並依《地方制度法》第78條第1項第3款規定，自今年5月17日起停止其三星鄉長職務；同時為利三星鄉鄉務推動，縣政依《地方制度法》第82條規定，指派三星鄉公所秘書江淳銘代理鄉長職務，並訂於6月5日上午10時在三星鄉公所三樓會議室辦理交接、宣誓及就職相關事宜。