民進黨內爆發性騷擾案卻遭吃案一事，國民黨召開記者會，痛批民進黨主席賴清德把「性別平等事務部」當遮羞布，民進黨前副祕書長林飛帆是包庇性騷擾案慣犯，質疑民進黨再多的遺憾、道歉、請辭也彌補不了受害者心靈的痛苦與恐懼，嚴厲譴責手握權力與義務卻選擇視而不見的民進黨高位者，強調不讓勇敢與善良孤單守護性別平權是共同的使命。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨在高舉性別平等、婦女權益的旗幟之下，卻成為真實世界性騷擾的加害者，民進黨副秘書長、時任婦女部主任許嘉恬被爆出吃案黨內黨工遭受性騷擾事件，表面上宣傳守護性平、女權，實質上為了大局與權勢，犧牲、壓迫甚至情緒勒索受害者的高位者。

國民黨2日召開「民進黨喊性平當包裝！忽略受害者包庇加害者 我們絕不能這樣算了！」記者會，出席副祕書長兼婦女部主任李彥秀表示，國民黨主張透過修法，檢視職場中還有哪一些漏洞，並且納入外部監察單位介入處理性騷案。她同時強調，民進黨執政7年都不做，就讓國民黨來做。（粘耿豪攝）

國民黨副秘書長兼婦女部主任李彥秀則表示，民進黨主席賴清德昨天參與活動被媒體問到民進黨性騷議題時卻掉頭離開，難道賴清德所謂的「進步共好」變成包庇、冷漠的轉身離開嗎？民進黨第一時間貼文道歉卻是為選舉止血。她強調，賴清德擔任主席時立即將婦女部改成「性別平等事務部」，但民進黨執政七年半以來，性別平權的進步到哪裡了？改成性平部是要當成遮羞布嗎？

國民黨北市議員柳采葳指出，這凸顯民進黨從上到下、從裡到外被權力腐蝕了良心，尤其是時任副秘書長林飛帆辯解受害者沒有要走申訴就沒有處理，這件事就算了，她質疑林飛帆有往上呈報嗎？林飛帆的道歉不是受害者需要的，受害者需要的是一個交代與態度，呼籲北市勞動局在收到民進黨回函時應該立即召開性平委員會並予以開罰。

柳采葳質疑，林飛帆是可以託付的政治人物嗎？連黨內同志都保護不了，還要保護全台灣人民，人民會相信嗎？九年前，林飛帆的好友陳為廷爆發了性騷擾的案件，林飛帆居然說陳為廷願意坦白面對自己的勇氣是值得肯定的，他袒護性騷慣犯，林飛帆的道歉很廉價，就是為選舉道歉；她強調，林飛帆根本不適合擔任民代，林飛帆應該退選負責。

楊智伃並對賴清德提出三問，要求賴清德應該說清楚，一、涉性騷廠商業者與民進黨有何利益關係？你只是停止合作，敢究辦嗎？二、林飛帆一再縱容性騷事件，你還要提名他參選立委嗎？三、你接任主席就高升許嘉恬，是被蒙蔽？還是刻意包庇？

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