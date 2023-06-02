中國證券網引述輝達（Nvidia）相關人士稱，這間晶片巨頭的CEO黃仁勳或於下周二（6日）到訪上海。

黃仁勳1963年出生於台灣台南，1972年父母移居美國，他與哥哥則被送到美國親戚家同住。黃仁勳目前正訪台，也掀起一股旋風，將在本週六離開台灣。

值得注意的是，美國巨企高層密集訪中，包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）、摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）、特斯拉CEO 馬斯克（Elon Musk）等。