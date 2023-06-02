43歲女星湯唯9年前和韓國導演老公金泰勇結婚，婚後生下一女，而湯唯過去曾被挖初戀男友是大陸男星朱雨辰，與王力宏合拍《色戒》時，男方曖昧表示：「在戲與戲外都對她有愛情的感覺」，但湯唯沒多做回應。昨(1日)大陸自媒體報導，湯唯過去曾和廣告公司總監交往，理念不合而和平分手，兩人現在還是好朋友，湯唯回北京都會與前男友敘舊見面。

綜合大陸媒體報導，湯唯過去在考場認識初戀男友朱雨辰，兩人當年都是16歲，便一見鍾情，1998年朱雨辰考上中戲，湯唯落榜，隔年才考上中戲，但戀情卻在這時畫下句點，傳聞朱雨辰曾表示這一輩子都不會看《色戒》，也不會追蹤湯唯的新聞消息，而湯唯則是沒承認過這段感情。

湯唯因演出《色戒》和王力宏互稱兄妹。（圖／中時資料照片）

湯唯後來因拍戲與田雨、玄彬、王力宏都曾傳出緋聞，2015年她與王力宏二度合作，拍攝由「雷神」克里斯漢斯沃主演電影《黑帽駭客》，受訪時可見兩人好交情，被問到再次合作心情，湯唯表示王力宏「越來越忙」，王力宏則虧湯唯長大了，當年比較「嫩」，「痘痘很多，很樸實」，湯唯反問：「所以現在不樸實？」王力宏馬上接話：「現在是巨星了」，一來一往互稱兄妹，也撇清當年緋聞。

湯唯2014年和韓國導演金泰勇結婚。（圖／冠星娛樂有限公司提供）

2014年，湯唯透過公司閃電發布結婚聲明，表示已經和金泰勇在瑞典舉行婚禮，令外界非常驚訝原來她當年拍攝《晚秋》和玄彬傳緋聞只是煙霧彈，真正交往的對象是該片導演。而《吃瓜敲猛的阿飛-》昨報導，指湯唯2013年和廣告才子胡景交往1年低調分手，傳聞因發覺男方不是理想對象，加上在廣告圈工作誘惑太大，湯唯便決定分手，但兩人沒鬧翻，如今湯唯返北京時，不時都會與胡景見面聚餐，可說是最佳好前任。