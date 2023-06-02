中市5億房產賴姓男高中生命案情延燒，賴與夏男登記結婚2小時後，即從夏家10樓墜樓身亡，賴母指控夏家父子2人謀財害命。案發大樓位於旱溪西路的新建大樓，據了解，夏家人並未入住，很少進出，賴與夏在此現身，並墜樓亡魂已很離奇，今天傳出夏男胞兄案發前一天也曾現身，讓案情更撲朔迷離。

夏父有近20年資歷的老代書、生有2子，深得賴男生父信任委託經手房產，賴父生前贈與30筆房地產給賴男，所有權狀都還所在夏父的保險箱。擁有5億房產的18歲賴男與25歲夏男今年5月4日登記後，2小時後竟從夏家10樓墜樓身亡，賴母指控是夏家父子謀財害命。

賴、夏兩人為何要匆忙登記結婚？外傳，夏父曾經說：「兒子誰先結婚，就把房產過戶給誰」，夏邀賴登記結婚，不但得房產，也有安居之處；另傳，夏供稱，賴訴苦生父死因有疑，恐有人對他不利，夏才提出結婚。全案撲朔迷離，疑點重重。

賴母指控，夏家父子2人謀財害命，今天再度傳出，夏男胞兄在案發前一天也曾現身案發大樓，他在5月3日向公司請假，帶女友進案發大樓，逗留到近晚間12時才離開，不過，案發當天並未現身。