陳致遠（左）日前接受王宜安專訪。（中天新聞提供）

前職棒球員陳致遠日前上中天YT頻道節目《健康點點名》，透露因長期不良飲食習慣導致反覆痔瘡，甚至上廁所時大血崩，加上身邊長輩陸續罹癌，讓他一度擔心大腸癌找上門。

陳致遠過去打職棒，在受訓期間運動量非常大，身材都算控制得宜，如今擔任教練後，面對大魚大肉毫不忌口，導致體型橫向發展，體重破百，有一次上廁所時嚴重大血崩，讓陳致遠大驚，雖然很難以啟齒，但還是趕緊詢問從醫的朋友，對方要他進診間把褲子脫下檢查，幸好最後發現只是內痔破裂，建議他飲食注意、多吃蔬果，就不會便秘。

如今回想起來，他笑說：「其實照理應該要找大腸、直腸科，但我那個朋友卻是乳房科！」但他繼那次馬桶「滿江紅」後，便警惕自己不該再放縱：「從運動員退下來後，運動量大幅減少，體重直飆110公斤左右」，現在陳致遠和老婆林秀琴都認真重拾健康生活，慢慢控制飲食與運動量。

陳致遠為了健康開始重新健身，這讓他不禁苦笑：「4年沒運動了！重新開始的第一天，我快瘋掉，全身上下肌肉痠痛到不行！」但他仍咬牙訓練，慢慢把肌肉喚醒，同時也改變進食習慣：「先菜再肉，最後才是米飯，因為要運動，不能不攝取澱粉。」

提起之前老婆林秀琴因膽囊結石住院，陳致遠語帶心疼：「如果換成是我怎麼辦？我要振作，好好照顧她，不能連我也倒下！」兩人從認識到結婚至今已22年，陳致遠透露現在因為當教練，夫妻生活算是微遠距離，「小別勝新婚的感覺也不錯，打電話聊天就很像情侶！」