台新銀行長年深耕金融創新領域，首創Richart Life生活金融生態圈，數位銀行Richart也位居市場第一領導品牌，並積極結合商戶夥伴延伸服務觸角，與全盈支付最大股東全家便利商店，繼共營聯名卡、ATM、點數兌換、錢包儲值等業務外，近期更攜手「全家」旗下全盈+PAY，推出電支微金融服務「Richart全盈貸」，首創信貸款項直接撥入電支帳戶（限貸款金額新台幣5萬元以下），拓展多元金融服務潛力。

鎖定電子支付消費頻率高、會員年輕化等特性，台新銀行表示，未來將與全盈支付繼續深化合作，共營電子支付市場，結合全家便利商店眾多線下零售通路與數位化優勢，以及台新Richart Life一站式生活金融生態圈的服務強項，攜手擘劃創新金融商品，為客戶帶來線上、線下服務無界線的嶄新體驗，共營普惠金融新願景。

據金管會統計，截至今(2023年)年3月底，我國電支會員數已竄升突破2300萬人大關，受疫情催化，電子支付快速普及。全盈+PAY透過「嵌入式支付金融科技」致力深耕零售、社區與職場等多元場景，與台新銀行「生活場景即金融」的理念不謀而合，未來雙方將針對各式應用場景，推出適切、便利的微金融服務。

雙方首波聯手推出微金融服務「Richart全盈貸」，讓客戶可透過全盈+PAY，便利申請Richart提供的特定小額信貸（含「大口貸」及「小口貸」），最快20分鐘即可完成撥款，有助逾150萬的全盈+PAY會員消費時更靈活調度資金。值得一提的是，若申辦小口貸貸款金額低於新台幣5萬元，核貸且完成簽約對保後，款項將自動撥入申貸人全盈+PAY的電支帳戶，首創信貸款項直匯電支帳戶，免去過往信貸需再次轉帳、重複移轉資金的繁瑣步驟。