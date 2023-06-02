隨著時代更迭、科技躍進，電視逐漸發展出多重身分與功能，消費者的使用習性與目的也越顯差異化，讓電視與人之間產生了不同以往的共存關係。歡慶「618影音節」活動開打，燦坤獨家公開5個月來全館最為熱銷的5大智慧聯網電視，根據銷售榜單統計顯示，最受消費者喜愛的電視品牌是螢幕大廠三星Samsung、日系品牌SONY，其次上榜的則是Panasonic及LG；另外從熱銷機種來看，目前市面上最受歡迎的規格分別是65吋及55吋4K以上大電視，顯見大尺寸電視已然成為多數消費者的首選指標，在家也能逼真感受宛如在電影院看大螢幕的暢快。

根據不同使用情境及需求，燦坤也針對這5大電視爆款進行配對推薦。暢銷熱賣款「三星65型4K QLED智慧連網電視」擁有絕佳亮度表現搭配大尺寸螢幕，適合正準備同住的青年夫妻檔。對於正要換大房子的人則首推「SONY 65型4K智慧連網顯示器」，日本原裝進口、且採用頂規晶片及面板，絕對是想升級視聽設備者的最愛款式。

若是想幫爸媽換購一台可串連OTT的新電視首推「LG 55型OLED EVO 4K極緻護眼電視」，OLED面板輕薄耐用，另帶有護眼功能。小資租屋族也值得擁有個人世界裡的精彩，這款高CP值「Panasonic 50型4KD智慧聯網顯示器」，「SONY 50型4K智慧連網顯示器」具備高傳輸力及高面板反應速度，最是高階電競玩家升級娛樂設備的不二選擇。

換購節能家電最高享7000元政府補助，據統計一級能效家電補助額將於6月用罄，搶領補助終局之戰正式進入倒計時階段，現在選購一級能效空調不但可享政府每台最高補助5000元，還享周末會員日綠點獎勵最高2000元回饋。