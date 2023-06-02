年度防守第一隊。(PLG提供)

P. LEAGUE+在2日公佈2022-23 年度防守球員及防守第一隊，年度防守球員由福爾摩沙台新夢想家的吉爾貝克（Brandon Gilbeck）獲得，而年度防守第一隊則以新竹街口攻城獅入選2名球員為最多。

蟬連聯盟阻攻王的吉爾貝克，本季出賽37場，平均每場可以貢獻2.9阻攻，並曾在G089半場送出5阻攻追平聯盟紀錄，也在本季成為聯盟第1位達成生涯百阻攻的球員。大B在禁區的威力讓各隊球員在攻擊時備感壓力，常常在電光石火之間就被大B賞了記麻辣鍋阻斷攻勢，吉爾貝克出色的阻攻能力也幫助他收下本季年度防守球員。

2022-23 年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。前場的部分，由吉爾貝克領軍，搭配本季在攻守兩端大幅成長的臺北富邦勇士的曾祥鈞（平均每場1.1阻攻並列聯盟本土球員之冠），以及新竹街口攻城獅的防守悍將蕭順議（平均每場4.6籃板1.2抄截均在聯盟本土球員裡名列前茅）。在後場方面，新竹街口攻城獅的高國豪3度入選，搭配首次獲獎的桃園璞園領航猿的盧峻翔，2人每場可以貢獻1.6抄截及1.7抄截均排後場前3，籃板2人每場也都可以抓下最少4.1籃板（高國豪4.2籃板排後場第3、盧峻翔4.1籃板排後場第4），優異的防守能力也讓2人獲選年度防守第一隊。