繼詐騙集團假冒投資理財節目「理財最前線」主持人胡睿涵的名義，詐騙台南市陳姓女商人投資得手2000多萬元，另名投資理財節目主持人阮慕驊也被詐團冒名向蘇姓女子詐得500萬元後，因詐團成員食髓知味，昨天又通知蘇女繳款，警一分局獲報當場逮捕出面取款的19歲陽姓、22歲陳姓等2名車手。警方表示，該分局3日內已逮獲5名車手。

蘇女報案指稱，詐團假冒阮慕驊的名義，謊稱投資股票獲利豐厚，她在對方的慫恿下，前往指定網站申請帳號投資股票，陸續轉帳及面交現金500多萬元；事後對方又騙她說，資金出現高風險異常凍結，需要繳納解凍保證金312萬元。

此時，蘇女察覺情況不對，向警一分局府東派出所獲報後，警方立即成立專案小組布線查緝，昨天當場逮捕兩名出面取款的車手，並查扣假證件、收據、公司章等證物。

警方表示，日前詐團也曾假冒投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵的名義，謊稱投資股票獲利豐厚，讓陳姓中年女商人信以為真，5次面交2000多萬元後，大前天又要求陳女面交500萬元，經對方報警處理，員警當場逮捕涉案29歲周姓及25歲詹姓男子和17歲陳姓少年，全案依詐欺罪嫌法辦。

警一分局長歐祖明表示，民眾在網路上看到「短期內高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等標語的投資廣告，多數都是詐騙訊息，應小心求證，如果無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或就近至轄區派出所洽詢，以保障個人財產安全。