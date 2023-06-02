塞爾維亞裔民眾今天再度於近期衝突熱點的科索沃北部城鎮茲韋錢聚集，當地塞族人本週稍早曾和北約維和部隊衝突。科索沃與塞爾維亞面臨要雙方降溫緊張的國際壓力日增。

法新社報導，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）及塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4人於摩爾多瓦舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會舉行場邊會談，盼阻當地情勢惡化。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也敦促科索沃和塞爾維亞致力緩和緊張，警告他們正危及歐洲整合的願景。

馬克宏和蕭茲表示他們已敦促科索沃當局允許在4個有爭議的北部城鎮重新選舉。

奧斯曼尼表示，如果塞爾維亞當局不再鼓動科索沃北部塞族人抵制選舉，按科索沃法律確實可在4城鎮重新辦選舉。

今天在茲韋錢鎮仍有數十名抗議人士在市政廳外集會，不過人數已較前幾天明顯減少，他們被鐵絲網阻於市政廳外，周圍全是全副防暴裝備的北約維和部隊。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，科索沃的阿爾巴尼亞裔民眾為脫離當時的南斯拉夫，1998到1999年爆發戰事，當時北大西洋公約組織（NATO）介入戰事保護科索沃境內的阿爾巴尼亞裔。南斯拉夫後來解體為塞爾維亞與蒙特內哥羅，科索沃2008年片面宣布自塞爾維亞獨立，但不獲後者承認。

科索沃主要人口為阿爾巴尼亞裔，塞爾維亞裔雖不到總人口1/10，但在科索沃北部塞族卻是多數，他們仍自認是塞爾維亞的一部分，要求更多自治的聲浪日增。

歐盟斡旋塞、科關係正常化並於2013年達成布魯塞爾協議。根據協議，科索沃北部的塞爾維亞裔民眾可在當地成立自治市鎮，但須遵守科索沃中央的法律規範，科索沃中央在當地只派駐警察。

但十多年過去，這些自治市鎮仍未成立，以致有關科索沃塞族人自治程度的爭論愈演愈烈。另多年來，科索沃中央一直想讓北部的塞族人更換成科索沃車牌，去年一度公告2個月的換牌期限，但在塞族人激烈抗爭後推遲期限。科索沃北部的塞族市鎮首長與約600名塞族員警去年11月為抗議強制換車牌政策而辭職。

今年4月的地方選舉則成新引爆點。當地人口約1萬6800人的茲韋錢（Zvecan）鎮中有1萬6000屬塞族，因塞族杯葛選舉，阿爾巴尼亞裔的鎮長候選人僅以100餘票當選並在中央主導下就職，導致當前的抗爭衝突。