俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，他們發現了一起美國情蒐行動，透過精密複雜的監控軟體入侵數以千計台iPhone手機。

總部位於莫斯科的資安公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）表示，有數十名員工的裝置在這起情蒐行動中遭到駭入。

聯邦安全局透過聲明表示，數以千計台蘋果公司（Apple Inc）iPhone受到影響，包括俄羅斯國內用戶和駐俄羅斯及前蘇聯外籍外交人員。聯邦安全局是蘇聯解體後國家安全委員會（KGB）的主要後繼機構。

聯邦安全局在聲明中說，「聯邦安全局已發現一起美國特務機構利用蘋果行動裝置進行的情報行動。」

聯邦安全局指出，這項陰謀顯示，蘋果和美國負責加密和通訊情報及安全的美國國家安全局（NSA）之間的「密切合作」。聯邦安全局並未提供蘋果配合情蒐行動，或對此事知情的任何證據。

蘋果發表聲明反駁聯邦安全局指控，表示「我們從未與任何政府合作，在任何蘋果產品中安裝後門軟體，未來也絕對不會這麼做」。

美國國家安全局拒絕對此事置評。

卡巴斯基執行長卡巴斯基（Eugene Kaspersky）在推特（Twitter）上表示，他數十名員工的手機都在這起行動中遭到入侵，公司形容這起行動是「極為複雜、專業且具針對性的網路攻擊」，目標鎖定「中高管理部門」的員工。

卡巴斯基研究人員庫茲涅佐夫（Igor Kuznetsov）告訴路透社，他們今年年初獨立發現公司WiFi網絡上的流量異常。他說，直到今天稍早才將此事通報俄羅斯電腦應變中心（Computer Emergency Response Team）。

卡巴斯基在部落格貼文中表示，他們發現遭到入侵的最早跡象可以追溯至2019年。這家公司表示，「截至2023年6月撰寫本文之際，攻擊行動仍在持續進行」，還說雖然員工遭到攻擊，但「我們有信心，卡巴斯基不是這次網路攻擊的頭號目標」。