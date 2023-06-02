新北市淡水警分局日前獲報，三芝淺水灣某社區大樓藏匿一處詐騙機房，淡水警方5月30日聯合刑事警察局偵一大隊及國道刑事警察大隊前往攻堅，一舉逮捕5名嫌犯，另外還救出3名遭軟禁監控的被害人，並查扣多支犯案用的手機、大量毒品，9萬5000元、韓幣10萬元（約新台幣2345元）、點鈔機1台、帳冊、等贓證物。

淡水警方日前接獲線報，得知三芝區淺水灣某社區大樓藏匿一處詐騙機房，立即組成專案小組展開調查，經長期跟監蒐證後，掌握詐騙集團確切據點及使用車輛後，聯合刑事警察局偵一大隊及國道刑事警察大隊荷槍實彈帶隊攻堅。

但屋內的犯嫌似乎早一步察覺警方的查緝行動，當警方破門進屋時，早已人去樓空，但主嫌張姓、王姓、吳姓男子及陳姓女子等4人從逃生梯往樓下逃跑時，恰巧遭遇埋伏的員警，被一一壓制上銬，另1名黃姓犯嫌逕自帶著遭軟禁的石姓被害人藏匿於頂樓夾層，但仍不敵優勢警力被揪了出來。

另外警方還就出包含石姓被害人在內共3人，現場查扣多支犯案用的手機，以及一級毒品海洛因8包、二級毒品安非他命4包、大麻2包、毒哈密瓜錠10顆，另外還有9萬5000元、韓幣10萬元、點鈔機1台、帳冊、施用毒品的針筒及吸食器等贓證物。

初步調查，經查45歲的張姓主嫌是毒品、詐欺、槍砲3案的通緝犯、40歲妻子陳女也是毒品通緝犯，兩人利用網路社群平台隨機發送訊息，以20萬元的高價租借銀行帳戶，被害人面交金融卡及存簿時，隨即被限制行動軟禁在屋內。

且張嫌行事小心謹慎，為躲避警方追緝，詐騙據點經常更換，甚至將「針孔攝影機」裝設在小熊玩偶內，擺放在屋外鞋櫃上監視外頭動靜，致使警方上門查緝時，犯嫌早先一步逃逸，但最終還是難逃法網，全案警詢後依詐欺、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例及妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦並解送歸案。

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