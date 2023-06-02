今年57歲的馬小姐每2年固定接受免費乳癌篩檢，4年前發現乳房有鈣化點，意外發現罹患一期乳癌，直說自己很幸運。國民健康署表示，每年透過乳癌篩檢發現的個案中，高達6成為早期乳癌，且早期乳癌的五年存活率可達9成，提醒女性朋友愛自己，先從乳癌篩檢做起。

乳癌是我國女性癌症發生率第一位、死亡率第二位，發生高峰為45到69歲。國健署癌症防治組長林莉茹指出，國內每天約42人罹患乳癌、8人死於乳癌，近年來乳癌發生率呈現上升，和國際趨勢相符，幸好死亡率沒有隨之成長，歸因於早期發現、早期治療的效益；據統計，早期乳癌的五年存活率可達9成以上，到了晚期僅有36％。

國健署提醒，45歲以上至未滿70歲婦女（出生年為民國42年次至67年次），以及具乳癌家族史的40歲以上至未滿45歲（出生年為民國68年次至72年次）婦女，可享每2年1次乳房X光攝影檢查，請攜帶健保卡至醫療院所，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心。

乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，但許多女性認為乳房攝影會疼痛、不舒服而抗拒檢查。中華民國放射線醫學會乳房影像診斷委員姚敏思說明，乳房攝影做法是將乳腺壓迫在機器上，如果壓得不夠緊，無法呈現出高解析度和對比度的影像，就難以發現早期乳癌表徵，希望女性朋友不要因為怕痛而錯失早期診斷的機會。

國內研究顯示，乳房X光攝影可以降低30％晚期乳癌發生率，並減少41％的死亡率。台灣乳房醫學會榮譽理事長曾令民指出，國內透過乳癌篩檢發現的個案中，高達6成都是早期乳癌，這個數據和國外相比不遑多讓，呼籲女性朋友不要躲起來，在醫學進步的時代，可以有很大的治癒機會。