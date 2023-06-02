南瓜口感綿密、味道甘甜深受許多人喜愛，不論單吃或是搭配各種食材都很適合。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄盤點南瓜6大好處，包括富含膳食纖維、助視力和皮膚健康、提高免疫力及促進組織修復、抗氧化力高、維持神經系統與心臟正常功能、低熱量等。不過他也提醒，南瓜可能對某些人存在過敏或不耐受性，特別是接觸花粉會過敏的人，建議諮詢營養師或專業醫療人員後再攝取。

洪泰雄在臉書專頁「洪泰雄營養教育」發文指出，南瓜可用於製作各種美食，如湯品、糕點及燉菜等。無論是煮、蒸、烤還是炒，都可以保留南瓜的營養價值。他並整理南瓜的6大好處：

1、膳食纖維：南瓜具有豐富膳食纖維，有助促進腸道健康和消化系統正常運作，可預防便秘並促進飽腹感。

2、維生素A、C：南瓜是維生素A和C的良好來源。維生素A對視力和皮膚健康至關重要；維生素C則有助於提高免疫力和促進組織修復。

3、抗氧化劑：南瓜富含抗氧化劑，如β-胡蘿蔔素和其它類胡蘿蔔素。這些化合物有助於對抗自由基，減少細胞損傷，並可能降低慢性疾病風險。

4、礦物質：南瓜含有鉀、鎂和鈣等重要礦物質，有助維持身體正常的生理功能，包括神經系統和心臟功能。

5、低熱量：南瓜是一種低熱量的食物，適合作為減肥或控制體重的選擇。

不過，洪泰雄也提醒，南瓜可能與某些人存在過敏或不耐受性，特別是對花粉過敏的人。若有特定的飲食限制、過敏或其它健康問題，應諮詢營養師或專業醫療人員的建議，以確定最適合的飲食安排。

另外，營養師高敏敏過去指出，不同種類的南瓜，營養成分也不一樣，像是台灣南瓜的熱量最低，只有46大卡，但水分較高，有84.6克；日本南瓜的熱量雖然高達80大卡，但營養含量也較高，β-胡蘿蔔素有3648微克、維生素A有6079 IU、維生素C有24毫克；栗子南瓜熱量79大卡，維生素E含量較高，有2.1毫克；菊花南瓜熱量72大卡，礦物質鋅較高，有0.5毫克。

至於南瓜該如何選擇、保存與清洗？根據台灣癌症基金會官網資料顯示，選購南瓜時，以形狀整齊、瓜皮呈金黃而有油亮的斑紋、無蟲害為主。另外，南瓜表皮乾燥堅實，有瓜粉，能久放於陰涼處，且農藥用量較少，以清水沖洗即可，若連皮一起食用，則以菜瓜布刷洗。