「香格里拉對話」亞洲安全會議今天在新加坡登場，美國、中國、澳洲、日本、英國、韓國及烏克蘭等多國防長將出席；預計美中關係、台海緊張局勢及俄烏戰爭等議題將成焦點。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）今天至4日在新加坡香格里拉飯店舉行。新加坡國防部發布新聞稿表示，今年有來自41國的人士與會，包括部長級代表、資深國防官員及學者出席；新加坡國防部長黃永宏除了參與其中一個場次，還將於3日及4日主持部長圓桌對談。

據主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發布議程，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晚將發表主題演講；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）接著於3日早上針對美國在印太地區的領導力發表演講。

中國國防部長李尚福預計4日早上針對「中國的新安全倡議」發表演講。

時值美中競爭加劇，再加上中國拒絕美國先前提出李尚福與奧斯汀在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，美、中防長演講內容及兩人在會議期間的互動格外引發關注。

自今年1月底中國偵察氣球事件以來，美國一直尋求改善兩國軍事關係，目前美中在亞太地區都有軍事部署，且兩國在台灣議題上的緊張關係也日益加劇。

以學者身分參加「香格里拉對話」的前國防部長楊念祖今天接受中央社記者訪問表示，這次中國拒絕與美國在場邊舉行雙邊會，奧斯汀與李尚福在會議相關場合上的互動，備受關注。

楊念祖預期，李尚福會在演講中表明中方在台灣議題的立場並闡述中國的安全戰略藍圖，相信奧斯汀也會重申中國是改變世界秩序的麻煩製造者；雙方會有比較針鋒相對的言語。

主辦單位指出，「香格里拉對話」聚集來自亞太、歐洲及北美等地區的國防部長、軍事將領及資深國防官員，以及企業領袖與安全專家，共同討論關鍵的安全挑戰；估計今年將有近600名人士與會。

根據會議議程，澳洲、英國、日本、韓國、加拿大、德國、烏克蘭、荷蘭等國的國防部長也將出席會議，討論安全相關議題。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）也會在4日舉行的「亞太安全新夥伴關係」場次發言。

各國代表團在會議場邊舉行的雙邊會或多邊會議也是另一重頭戲。

台灣多由學者代表參加「香格里拉對話」，今年由遠景基金會執行長賴怡忠及中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖以學者身分出席。

此外，主辦單位向記者表示，今年沒有俄羅斯代表出席會議；自俄烏戰爭爆發以來，就沒邀請俄國政府官員出席。