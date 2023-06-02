由台灣唯一TRX認證教學機構「飛薩國際運動健康顧問有限公司(以下簡稱FISAF Taiwan) 」辦理的 2023 TRX Summit Taiwan，5月31日、6月1日在三重運動中心正式引爆，除了邀請到TRX Yoga創辦人Krystal親自來台授課外，東京奧運空手道銅牌得主-「小清新」文姿云也驚喜現身，來到現場與講師、學員們交流。

本次大會引進了與英國、美國、日本、香港同步的最新TRX培訓課程，以及TRX Yoga的進階課程TRX Yoga Flow首度在台開課，吸引了許多運動愛好者前來參加，感受TRX帶來的多元運動體驗。

除了TRX Yoga創辦人Krystal之外，亞洲區教育經理 Grant、台灣區教育培訓總監洪雅琦及TRX Taiwan 講師群張宏偉、葉靜璇、劉婉瑩等，齊聚一堂共同授課，為學員們帶來最新的TRX知識。

第一天進行的課程是TRX Yoga的進階證照課程-TRX Yoga Flow，由TRX Yoga創辦人Krystal親自授課，提供給已有TRX Yoga證照的教練們參加，除了TRX Yoga最新的知識及訓練動作外，Krystal更將自己在教學上的技巧無私的傳授給現場的學員，為教學內容帶來更豐富的變化，現場與會的學員及專業講師們直呼相當值得！

第二天則是本次大會的重頭戲-2023 TRX Summit Taiwan，除了大家現在最熟悉的TRX訓練，還有TRX創新彈力帶以及針對孕婦所開發出來的TRX全新課程，都在本次的TRX Summit Taiwan搶先釋出！有報名本次大會的學員們可說是不虛此行。

東京奧運空手道銅牌得主文姿云表示：「除了空手道之外，我平常也很喜歡做瑜珈，知道有TRX Yoga的課程後就很有興趣，很想要嘗試看看。」

現場除了專業的知識講解，還搭配了大量的實際操作，旁邊還有許多TRX Taiwan 的講師為學員們檢視動作，不論是大腦的記憶還是肌肉記憶，學員們都是相當有感，收穫滿滿。