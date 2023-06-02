國民黨北市第五選區（中正萬華）立委提名至今未決，在地議員應曉薇、郭昭巖、鍾小平等人都有意爭取代表國民黨參選。應曉薇2日上午也於萬華區青年公園外舉行「誓師大會」，正式宣布投入黨內初選爭取提名。而同樣有意爭取提名的郭昭巖，則是找來資深媒體人董智森背書，同樣積極爭取中正萬華區民眾支持。

應曉薇表示，感謝中正萬華市民朋友的疼惜與支持，讓她從天人交戰昇華到當仁不讓，因此下定決心除了守護中正萬華外，更要守護中華民國。應曉薇說，自己的參選宣言沒有浮華的政見，就如同中正萬華民眾對她的了解：「話少會做事」。

應曉薇強調，她關心弱勢，台灣這塊土地上任何人都不應該被貼上貧窮標籤，也因此她同時支持郭台銘說的「0到6歲孩子國家養」，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，我要告訴蔡英文總統這才是普世價值。」

「疫苗黑箱、外交官之死、民進黨政府只會包庇，應曉薇在議會找不到答案，我就到立法院找真相。」應曉薇說，雖然距離民調作業時間相當短，但她也要為了捍衛軍公教勞，老人、青年、孩童殺出重圍，也希望市民朋友可以唯一支持應曉薇。

同樣有意爭取提名的郭昭巖，則是找來資深媒體人董智森錄製影片支持。郭昭巖說，如同董所說，中正萬華值得有更好的發展，與中央民代為地方鄉親爭取建設。「瞭解在地需求、善良正直無私是身為一個稱職民代的表現。」郭昭巖也呼籲民眾，在立委初選中唯一支持她。