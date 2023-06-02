防制學生藥物濫用，新北市教育局日前於板樹體育館舉辦「青春拒毒3對3熱血籃球挑戰賽」宣導活動，近百隊伍參與，期藉由籃球競賽體能活動方式培養學生團隊互助合作精神，提供青少年身心、體力抒發的空間，並宣導遠離毒品，建立溫馨和諧的無毒健康校園，共同向毒品說不。

開幕式由教育局副局長歐人豪頒發111年「防制學生藥物濫用」績優學校獎座，計有樹林高中、新北高工、華僑高中、安康高中、海山高中、淡水國中、鳳鳴國中、碧華國中及中山國小等9校獲獎，表彰並獎勵積極落實「防制學生藥物濫用」工作成效良好的有功學校，肯定獲獎學校及校園安全實務工作推動的努力不懈，達到激勵士氣、塑造學習典範，進而發揮反毒教育宣導成效。

歐人豪表示，籃球是一種極具刺激性及團隊配合性的運動，不僅可以讓同學們保持身體健康，也可以增進彼此的情誼。因此，呼籲各位同學們要一起相約來打球，切勿因好奇心，而以身試毒，吸毒除了會對身體健康造成嚴重的損害之外，亦會影響學習成績及生活品質，得不償失。

活動除3對3籃球競賽外，另外邀請新北市春暉志工設攤反毒宣導，透過趣味有獎徵答互動方式及闖關遊戲取代以往制式教學模式，藉以提升學生藥物濫用成效及對新興毒品的辨識能力，讓拒毒、識毒知能深植學生心中。經過兩天激烈的比賽，各分組冠軍學校計有高中職男子組-新北高工、高中職女子組-能仁家商、國中男子組-光榮國中及國中女子組-裕德高中（國中部），共計16支隊伍獲勝。

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