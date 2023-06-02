民進黨爆性騷吃案醜聞，高雄市長陳其邁上午出席光寶科技高雄聯合營運中心二期工程開工動土典禮時被媒體問及此事，表示民進黨對此事必須深入檢討及反省，對於勇於出面的受害人，應該要有一個完整的支持計畫，鼓勵有更多人願意站出來，讓職場能夠更加友善。

陳其邁說，建立一個性別友善的職場非常重要，此事件須嚴厲譴責涉及到性騷擾事件任何的加害人，這都是非常不應該的事情，民進黨要深入檢討、改進，做得不好的地方，應該要深切的向人民道歉。

陳其邁說，在整個制度上，不論在管理、通報、輔導等機制上希望能夠建立更完整，能夠落實性別友善的職場改善，更重要是，大家不僅不應該去檢討勇於出面的受害人，而是要鼓勵、支持她們，應該要有個完整的支持計畫，鼓勵有更多人願意站出來，讓職場環境更加友善，這是非常重要的事。

陳其邁指出，希望民進黨在處理這事件時，能夠得到深切的檢討跟改善，來回應人民對民進黨的期待跟信任。