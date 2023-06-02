39歲莫小姐無肺癌家族史，不抽菸、很少下廚煮飯，且外出都搭乘大眾運輸，相當注重身體健康，卻在員工健檢發現0.5公分毛玻璃狀結節，確認為肺癌1期。肺癌號稱「沈默殺手」，許多人以為不抽菸就不需擔心，但事實上不抽菸得肺癌者比抽菸者高。肺癌是死亡率最高的癌症，專家推測主因是發現太晚，拖延了治療時程，建議民眾在35～40歲時就應有肺癌篩檢意識。

癌症蟬聯國人十大死因第1名近40年，其中肺癌更是高居癌症死亡率之首。聯安預防醫學機構聯安診所健檢資顯示，肺癌也是2022年該診所篩檢最多的癌症。台灣常見的肺癌以肺腺癌或鱗狀上皮肺癌為主，其中有將近7成為肺腺癌，知名人士如陳建仁、辜寬敏、陳文茜等都深受其害。由於肺癌初期症狀不明顯，等到有症狀再去診斷時，許多人常常已是第3或第4期，加上轉移速度快、死亡率高，對國人健康影響甚鉅。

聯案預防醫學機構總院長鄭乃源指出，醫學界普遍認為，吸菸是造成肺癌的最大主因之一，奇怪的是儘管因為禁菸措施、社會氛圍的轉變導致吸菸人口持續下降，台灣肺癌死亡人數仍居高不下。民眾千萬別因為自己沒抽菸就覺得沒事，尤其高風險族群，更應該定期篩檢。

肺癌高風險族群包括吸菸、有家族史、肺病、40歲以上、飲食不良等。鄭乃源表示，民眾若為吸菸者，無論是菸斗、雪茄、電子菸，或是會接觸到二手菸的人，只要與菸沾上邊，罹患肺癌的風險便會大幅增加，長期吸菸者罹患肺癌的風險更是不抽菸者的10倍以上。而具有家族史者，可能先天的基因對肺部的保護力較差，又或者長期與家庭成員暴露在相同致癌物，罹患肺癌機率也較常人高。

另外，曾有過肺病者，罹患肺癌的機率也會跟著增加。不論男女，只要年紀超過40歲者，也都應注意是否有罹患肺癌的可能。若感染人類免疫缺乏病毒（HIV），因免疫力較低，無法監控身體異常狀況，罹患各類疾病的風險也都會增加，飲食不良與體重過輕者也一樣。而長期處於汙染環境的民眾，身體也會過度發炎，增加體內氧化壓力或造成基因突變，導致肺癌上門。

要避免肺癌對健康造成影響，定期進行低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢測是關鍵。根據國健署LDCT篩檢指引，高風險族群最好50歲之後定期進行檢查，但鄭乃源說，台灣肺腺癌診斷年紀多在45歲以上，甚至更年輕者也有一定罹癌比例，建議35～40歲時就應有篩檢意識。檢查無異狀者，每3～5年追蹤一次，高風險者則至少每2年追蹤一次。肺癌死亡率高的原因最主要是發現太晚，拖延了治療時程，因此最重要的還是要降低危險因子，透過檢測早期發現、早期治療。