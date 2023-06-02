游安順及張玉嬿日前上台視《台灣名人堂》。（台視提供）

金鐘視帝游安順及張玉嬿日前上台視《台灣名人堂》，2位資深演員在演藝圈打滾30餘年，因導演吳念真的舞台劇《清明時節》首次飆演技。不過，他倆初次合作就飾演老夫老妻，讓張玉嬿不免擔心無法呈現最好的一面給觀眾，透露曾想過跟游安順拿一張照片，讀劇本時可以看著他的臉好入戲，不過最後怕游安順覺得「張玉嬿怪怪的」而作罷。

游安順及張玉嬿聊到對彼此的印象，游安順分享多年前在友台拍戲時，雖說待在不同劇組，但擦肩而過時都能感受到張玉嬿散發的一股仙氣；張玉嬿則說游安順讓她覺得人如其名，有種自在的感覺，同時也很佩服他對工作的熱情。

有著「台灣第一媳婦」封號的張玉嬿已經許久沒有出現在螢光幕前，被主持人問及還是喜歡演戲的原因，她說：「就是一種本能，即使有一段時間倦勤，可是休息久了，其實心裡表演的那個欲望還是有的。」還分享在讀了許多粉絲的信後，發現透過鏡頭前的表演，陪伴了需要情感宣洩的觀眾，讓她往後抱持著感恩的心態繼續表演。

而游安順則不改幽默個性自嘲：「像我這樣的外表，大家還願意看我演戲，就是我最大的支撐力量。」幽默回答逗樂全場。