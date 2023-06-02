新北市三重今(2)日早上11時41分發生一起嚴重車禍，有位年約50歲婦女騎車經過福德北、福德南路交叉路口與汽車發生車禍，造成她當場失去生命徵象，緊急送往淡水馬偕醫院急救，詳細肇事原因仍有待警方釐清。

台北橋嚴重車禍！女騎士遭直行汽車撞，命危送醫搶救。(黃敬文翻攝)