連一鮑魚前負責人鍾文智因涉嫌炒作TDR，遭台北地院判刑18年，高院於5月31日認定其違反證券交易法操縱證券交易價格罪及高買低賣證券罪，合併判刑17年6月。但最高法院早已認900號公告「未」核定TDR，高院仍做出判決，讓人匪夷所思。

弔詭的是，高院指出，TDR符合財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第00900號公告所稱的「外國具有投資性質之有價證券」，故TDR是經主管機關核定受證券交易法規範的有價證券，且財政部證管會（金管會證券期貨局前身）於81年6月20日訂定「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，重複宣示TDR就是受證券交易法規範的有價證券。但最高法院卻否定高院的看法。

最高法院107年度台上字第3170號刑事判決及105年度台抗字第925號刑事裁定均指出，TDR係存託機構在我國內所發行之憑證，非指外國發行人直接在我國內發行之有價證券，更非外國有價證券。換句話說，TDR既然並非外國有價證券，根本就不可能在900號公告所核定之「外國有價證券」範圍內。

由此可知，高院錯認TDR為900號公告所稱的「外國具有投資性質之有價證券」，為證券交易法的有價證券，明顯有前提事實之錯誤，高院以證券交易法處罰該案當事人，實為烏龍裁判。

再者，雖然前開最高法院裁判承認TDR並非外國有價證券，不在900號公告所核定之範圍，但卻進一步以「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」或「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」作為主管機關已核定TDR為證券交易法有價證券之依據，或曲解900號公告內容，認定TDR應受證券交易法規範，已屬法官造法，而有違反權力分立的問題。

事實上，財政部證管會於81年6月20日訂定的「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」，在第1條即開宗明義表示其授權依據為證券交易法第22條第1項，並非證券交易法第6條第1項，故「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」並非核定證券交易法有價證券之依據。

況就邏輯來說，主管機關必須先依證券交易法第6條第1項核定TDR為證券交易法的有價證券，才會由主管機關就其申報的細節事項依證券交易法另訂處理準則，高院僅以已訂定「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」作為主管機關已核定TDR為證券交易法的有價證券，顯然有倒果為因的謬誤。

TDR並不在900號公告核定範圍，早經多位學者專家，多次以研討會、發表文章的方式廣泛討論指出。但高院為掩飾行政機關怠惰行使核定權，成為金管會的遮羞布，竟違背「罪刑法定主義」、「授權明確性」、「刑罰明確性」及「刑法解釋明確性」作出判決，恐憑添冤案，侵害人權。