旺旺x澎湖國際海上花火節聯名，推出獨特造型的花火米果，圖為澎湖國際海上花火節活動現場。（宜蘭食品提供）

一年一度的澎湖國際海上花火節再度於 4月至6月期間登場，每年都吸引成千上萬的觀光客前往觀賞，今年同樣受到歡迎，許多遊客爭相搶訂飯店、機票，就是為了一睹海上花火的風采，挾著這股觀光熱潮與議題，旺旺集團宜蘭食品今年特別與澎湖國際海上花火節聯名，推出期間限定「雪月花火米果」，從裡到外濃濃的日式花火元素，甫上市就格外吸睛，引起討論話題。

搭著澎湖國際海上花火節熱潮所推出的「雪月花火米果」，以清爽的香甜韓式香柚風味為主打，同樣採用台灣在地米原料，運用獨家的雙色噴糖技術，讓每一片花火米果都鋪上了繽紛的雙色糖霜，宛如煙火般在餅體綻放出璀璨的光芒，餅體部分也採用特殊的花邊造型，讓人即使不到花火節現場，也能感受夏日花火綻放的浪漫。

此外獨特的透明包裝，結合今年澎湖海上國際花火節的視覺，令人感受到夏日獨有的chill風格，澎湖國際花火節將在6月底落幕，趕緊帶著期間限定花火米果到現場感受夏日海風輕拂，一起欣賞一年一次的海上煙火。旺旺雪月花火米果-韓式香柚風味，即日起在全台家樂福、愛買、萊爾富便利商店、各大電商平台及區域連鎖通路上架，期間限定、售完為止。