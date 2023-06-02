部落客《卡琳。摸魚兒趣》近日全家人到峇里島旅遊，原是一家人相聚的歡樂時光，如今卻傳出憾事，她的父親在玩水上活動時不慎溺水，救生員雖緊急做了CPR，卻沒有進行後續急救，送醫後不幸身亡，讓痛失至親的她怒斥：「世界這麼大，別來這個醫療荒腔走板踐踏生命的地方玩」。

部落客《卡琳。摸魚兒趣》表示父親事發後被帶上岸急救，救生員做了CPR後，便跟家屬表示目前沒有生命危險，沒想到送上救護車前往醫院途中，救護人員僅幫父親戴上氧氣罩，未進行急救措施，抵達醫院時，急診室醫生竟宣布父親已經回天乏術，不願意再做任何急救措施，直到他們苦苦哀求，院方才勉為其難替父親做CPR，更撂下狠話：「不會使用任何藥物浪費醫療資源」。

卡琳事後得知當地許多救護車是私人開的，到場的也未必是醫療人員，即便送醫途中也不會通報醫院，對於種種誇張行徑，讓她難掩怒火痛斥：「完全不在乎就醫搶救的每一分每一秒有多珍貴」，不過最難以置信，莫過於醫護人員總以「這我不負責」推卸責任，甚至在父親被宣告死亡後，想要做最後道別，還被催促趕緊離開，讓她痛批絲毫沒有同理心，不在乎人命到這種地步。

卡琳接著指出不僅負責醫生和急診室掛的名牌不同，入院後還要家屬懇求才肯做後續處置，甚至推卸責任給救護車，讓她難以置信醫療制度如此荒腔走板，接著怒斥：「如果沒有出事自求多福的覺悟，世界這麼大，別來這個醫療荒腔走板踐踏生命的地方玩！好生氣、好冤、好火大、好恨這個地方」。