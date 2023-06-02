國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，明天將訪台中市尋求各方支持，其中，與台中市長盧秀燕將同台合體，備受矚目。盧秀燕今天表示，台中市明天有圖書館分館開幕，兩人將就閱讀及圖書館發展策略進行城市交流，至於其他行程不是由中市府安排，不便代為發言。

盧秀燕今天參加亞大現代美術館活動時受訪表示，台中市明天有一座圖書館分館要開幕，與新北市政府有閱讀及圖書館策略的城市交流，新北市長侯友宜會親自出席，雙方將就閱讀及圖書館發展策略進行城市交流。

盧秀燕說，台中市推動閱讀及圖書館建設，例如正在興建的綠美圖建設，是中市府這幾年非常重要的施政方向，新北市也是在走這條路，新北市立圖書館最近也剛開幕，在閱讀推廣用力甚深，雙方將就閱讀及圖書館發展策略進行城市交流。

盧秀燕指出，至於其他行程就不是由中市府、而是由其他單位安排，所以不便代他們發言。

據了解，侯友宜明天在台中行程滿滿，公開行程上午參加沙鹿深波圖書館重新開館啟動活動，緊接著到清水紫雲巖參拜、與鄉親座談；下午則到益品書屋出席3位青壯世代「侯侯拚未來—侯友宜與中部青年友約」活動。此外，安排與正副議長張清照、顏莉敏及國民黨議員共進午餐。