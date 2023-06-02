邊境解封後民眾紛紛出國旅遊，一名網友表示，同事最近剛從法國蜜月回台灣，2人花費共14萬，不過行程和飯店都很普通，因此覺得後悔；網友看了都表示，「2個人14萬超過7天，只能是乞丐行程」、「14萬日本或泰國爽死，竟然選去歐洲當乞丐！」

原PO在批踢踢發文指出，同事日前和新婚妻去法國度蜜月，2人共花了14萬，回台灣後卻表示很後悔，「每天都在趕行程，住的飯店跟旅社差不多水準，還在巴黎吃中式料理6菜1湯。」原PO聽到覺得傻眼，「去歐洲不是該吃牛排嗎？認真問2個人14萬去歐洲才這種品質？」

文章曝光後引起許多討論，許多網友直呼問題出在價錢，「14萬去歐洲要玩什麼」、「2個人14萬去當乞丐的吧」、「2人14萬？1個人10萬都嫌便宜」、「34萬還差不多」、「一個人去都要17、18萬了吧」、「沒有錢的還是去東南亞就好」、「14萬不如去日本窮遊或是去東南亞爽玩」、「這種錢不能省，省了幾萬，整個行程都爛。」

另外也有網友表示遊歐洲吃中式料理很正常，「每天吃牛排會膩吧」、「歐洲團沒幾餐是牛排啊，你是不是誤會了啥」、「去歐洲的經驗反而是吃中式那餐會全桌掃光。」