大陸九派新聞2日報導，大陸農業農村部小麥機收進度顯示，截至5月31日17時，大陸全國已收穫小麥面積4300多萬畝，四川、湖北麥收已進入收尾階段，安徽麥收進度一成半，河南、江蘇進度過一成。往年此時，麥收已將近尾聲，有「中國第一人口大縣」之稱的安徽省臨泉縣，今年共有160萬畝小麥。而今年，受到連陰雨影響，麥收工作還未開始。

臨泉縣是今年大陸小麥主產區受降雨影響的縮影。5月下旬，北方地區出現明顯降雨，局地發生暴雨、大風、冰雹等強對流天氣，江淮、黃淮大部降水量達25—80毫米、局部100—200毫米。

開了8年收割機的機手劉寶正在安徽蚌埠收麥，下雨打亂了他原本的路線。「今年江蘇、河南、安徽三省同時收割了，我們根本跑不轉。」劉寶說道。

在臨泉縣的各個高速路口，臨時搭建的農機跨區作業接待站點，支起太陽傘，懸掛大紅橫幅，格外引人注目。

九派新聞看到，接待點的長桌上，擺放著礦泉水、風油精、毛巾和一些小冊子。

臨泉縣宣傳部門的杜建龍稱，這些臨時接待點，是麥收時候搭建的，主要是服務前來跨區收割的機手們，由農業農村局和交通運輸局的人值守。

一名值守的工作人員表示，設在高速路口，是為了方便機手們，「車輛需要檢修，我們提供網點；機手們需要休息，我們提供相應的物資。」

從2004年前後，每年麥收，都會設立這樣的服務點，「一開始資料也沒這麼全。現在小冊子上有各種資訊供機手們參考，這個冊子很有用的。」工作人員說。

九派新聞報導，這本《2023年安徽省跨區作業資訊手冊》有全省各地小麥種植面積、機收價格、收割時間等資訊，還有維修網點名稱及位址。

接待點除了接待農機，還負責對接農戶與農機。農戶前來登記位址、需求、聯繫方式，等有機手就對接。

工作人員稱，站了一天，看不見幾台收割機下高速，即使下來了，也已被預定。目前農戶登記很多，有人跑20里路，代表全村來，但只能等待。「機手來都看天氣預報，像臨泉前兩天剛下雨，地裡還是溼的，機器會陷進地裡，人家也不會過來。」

機手啥時候能來？「今天夜裡到明天，晴轉多雲，機手會來的多一點，他們都是白天幹活，晚上趕路。」

接待點的工作人員稱，每年此時，每天會來100台左右收割機，今年少了很多。「今年主要是因為下雨，收割期都重疊了，時間拉不開。」

他調侃道，「主要是沒有機手，菜都準備好了，沒有客人來吃飯。」

時間很緊張，天氣狀況不理想。5月30日臨泉下了一場雨，6月3日天氣預報還會有雨。在這兩場雨水之間，留給農戶們的時間不多。杜建龍說，「上一場雨影響還不大，再下一場雨損失會很嚴重。」

6月1日晚上到6月2日全天，對臨泉來說，既是全面收割，也是搶收。沒有收割機，一切都無法進行。好消息是6月1日夜間有300台收割機被調度過來，直接去地裡搶收。