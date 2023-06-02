女星Angelababy（楊穎）去年1月和黃曉明宣布離婚，結束7年婚姻，近期黃曉明傳出早有新歡，和撞臉前妻的網紅葉坷交往，黃曉明還替新女友體貼籌辦生日派對。而Angelababy這方也傳出有好消息，今(2日)稍早，大陸自媒體爆出Angelababy拍戲時保母車上跟著一位神秘男，且下戲後新男友先回到Angelababy的豪宅，並主動按密碼鎖開門，兩人關係相當親密，狗仔稱，該名男子身分是圈外人。

Angelababy過去曾和陳偉霆交往，2014年黃曉明開著名車現身Angelababy的生日派對，大方公開承認交往關係，隔年10月兩人在上海展覽館舉行婚禮，傳聞砸了上億舉辦這樁世紀婚宴，請來「演藝圈一半的人」赴宴當嘉賓見證兩人愛情，2017年兩人更生下兒子「小海綿」。

Angelababy和黃曉明的轟動婚姻已經成往事。（圖／翻攝自angelababy微博）

正當外界認為Angelababy和黃曉明的婚姻有如公主王子童話的現代版令人稱羨時，因范冰冰陷入陰陽合約風波，使兩人被影射為了稅務問題離婚，但當事人多次否認，2021年黃曉明主持實境節目《乘風破浪的姐姐2》，遇上前女友李菲兒，讓Angelababy當年是第三者的傳聞又起，Angelababy則罕見發怒說黃曉明當年自稱是單身，「直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了」。

Angelababy和黃曉明的婚變傳聞因此事越炒越烈，直到去年1月兩人才正式承認已經離婚，未來還是孩子的父母，會共同陪伴小孩成長，好聚好散。據《酷哥追星日記_》報導，最近跟拍Angelababy，發現有位神秘男出現在她的生活中，不僅陪Angelababy拍戲，待在她的房車內，還知道Angelababy豪宅的密碼鎖，且先前該男也有去Angelababy的生日派對，最後為了避嫌並沒出現在合照中，而對新戀情傳聞，Angelababy暫未回應，但其助理稍早發文，回應：「我姐單身」。