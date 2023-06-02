歷經年餘談判，台灣與美國雙方於昨（1）日晚間21世紀貿易倡議首批協定，是兩國中斷官方外交關係以來涵蓋面向最完整的貿易協定。對此，台南市長黃偉哲表示，在蔡總統與行政團隊的努力下，台灣不但已是民主陣營最重要的盟友，也將透過這項協定，為加入包括印太經濟架構（IPEF）、台美FTA在內等國際協定奠定基礎，是相當重要的一步。台南作為自由晶片之城，會全力配合中央政策。

黃偉哲指出，台灣是在當前世界局勢中，不只是在地緣戰略位置至關重要，包括台積電在內等有資安保障的晶片等半導體聚落，更是確保自由世界在數位時代中能夠自我防衛的核心產業，台南作為目前全台灣唯一，擁有台積電三奈米先進製程量產的城市，可說是自由晶片之城，與台灣的發展休戚與共。

黃偉哲強調，台南作為自由晶片之城，會全力配合中央政府，確保自由晶片供應無虞，為台灣一起努力。(戴志揚翻攝)

黃偉哲表示，蔡總統上任之後，適逢世界局勢動盪劇烈，從美中對抗、疫情侵擾到烏俄戰爭，每一個事件中對仰賴國際貿易的台灣造成重大影響。在蔡總統的帶領下，台灣不但能夠兼具經濟發展與防疫需求，更因為堅持自由民主的理念，與美國、日本、捷克等國家建立起更緊密的信任關係。

黃偉哲說，在自由與威權之間，台灣沒有曖昧不清的表態，更沒有假等距假中立的虛妄，才能夠在近年來讓美國國會陸續通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法」、「2023年度國防授權法」等法案，以及英國前首相、法國國會等重要政治人物率團來訪，提升台灣國際能見度與自我防衛實力。

黃偉哲強調，這一次簽署的21世紀貿易倡議首批協定，涉及到貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等面向，不只是單純的商品銷售，也是要建立更完整、符合國際規範的國家體制。台南作為自由晶片之城，會全力配合中央政府，確保自由晶片供應無虞，為台灣一起努力。