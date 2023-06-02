星宇航空宣布自9月1日起開闢日本熊本定期航線，開航初期每周3班，以Airbus新世代客機A321neo執飛，即日起開放訂位。星宇也舉辦早鳥優惠，旅客加入星宇航空LINE官方帳號並輸入關鍵字「我想去熊本」，即可獲得熊本航線專屬優惠碼2000元，數量有限，領完為止。

熊本為星宇航空第7個日本航點，熊本向來有「火之國」雅稱，除代表九州熱情好客的民情，也因熊本擁有活火山「阿蘇山」，可看見世界罕見的完整破火山口，更被日本政府指定為國家公園。

到熊本亦可享受多個知名溫泉及各式山珍海味如熊本拉麵、馬肉刺身等，並參觀日本3大名城之一「熊本城」。而全日本最知名的地方吉祥物「熊本熊」，其呆萌可愛的模樣隨處可見，來到熊本不要忘了到他的辦公室一探究竟。熊本也因位於九州的中心而享有地利之便，無論上至福岡、下至鹿兒島，皆能在一日之內輕鬆的往返，可由此出發安排九州巡迴之旅。

星宇表示，選定「熊本」作為九州的第2個航點，是看重其國家級自然景觀及地方傳統文化豐富，並瞄準其地理位置絕佳，可串連南、北九州交通的便利性，能為旅客的行程增添豐富性及流暢度。此外，熊本因半導體產業發達，而有「日本矽谷」之稱，此新航線可為台日商務旅客節省更多時間成本。

星宇指出，公司持續穩健的拓展日本航網，觀察到疫後旅遊習慣改變，注重地方文化及風景特色的深度行程成為主流，希望能帶領喜愛日本的國人探索該國更多不同的面貌。