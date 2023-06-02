竹北地區目前共有51站YouBike2.0站點，但均集中設置於人口稠密的東區，竹北市公所認為西區、濱海地區尚未設置站點，計畫擴充100站。目前代表會已通過8000萬預算，預計最快年底前可設站，密集的站點將可串連頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪3條水域經過的核心區域。

竹北市公所上月底宣布將引進520輛YouBike 2.0E電輔車，6月3日世界自行車日前夕，竹北市再規畫加設100個YouBike2.0站點。市長鄭朝方表示，現有的51站點均設在東區，至於西區、濱海地區及觀光景點，目前皆尚未設置站點，因此市公所編列8000萬擴充計畫，新設YouBike2.0站點將以結合休閒觀光遊憩與在地生活的西環為優先，

鄭朝方解釋，西環顧名思義屬竹北西區，包含台61線西濱快速道路、新月沙灣、水月觀光休憩園區、藍鯨魚寮等休閒觀光區域，未來站點設置後，可望串聯頭前溪、豆子埔溪、鳳山溪3條水域經過的核心區域，結合現有的自行車道，打造出兼具生活機能與觀光休閒的自行車環狀路網。

根據竹北市公所規畫願景，YouBike2.0駐站西區之後，未來有機會與免費市民公車等大眾運輸交通節點、風景區、地方特色景點結合，竹北市公所都將納入設站可行性評估，讓通勤、運動、觀光同時到位，帶動自行車綠色生活成為市民的日常。

各站點設置將由微笑單車公司提供熱點建議，並廣納民意代表、里長，以及市民等意見做為設站參考依據。