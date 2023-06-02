42歲林先生上班期間常會有心跳加快，伴隨胸悶全身疲累的症狀，症狀斷斷續續，不得停下手邊工作休息，多數時候休息十幾分鐘到半小時就會好轉，但最近發作卻持續1小時以上，就診後發現是「陣發性心室上頻脈」，由於林先生不願中斷工作，最後選擇接受3D立體定位心臟電燒手術治療，有效改善心悸與胸悶。
心律不整藥物治療為首選 效果不佳可考慮電燒術》
恩主公醫院心臟內科醫師李修銓指出，陣發性心室上頻脈屬於心律不整，病患心房周邊區域較正常人多出一條迴路，導致心臟電氣傳導產生迴圈，放電頻率增加，心跳升高至每分鐘150下，進而導致心悸、不舒服等症狀。
李修銓說，當病人確診是心律不整後，首先應以藥物治療，當藥物治療效果不好、無法接受藥物副作用，或發作症狀嚴重影響工作時，電燒也可以是病人的首選，以陣發性心室上頻脈而言，成功電燒不復發機率達90％。
術中3D定位更精準 降低所受輻射量》
李修銓表示，電燒手術是在病人鼠蹊部開出筆尖大小的口，將導管從血管延伸到心臟，把多餘迴路燒掉，使心悸不再發作，多數人看到電燒心臟會怕，但電燒溫度會控制在60℃ 以下，造成組織受傷範圍約只有10mm，幾乎不會影響心臟肌功能。
不過，手術會放數根導管道在心臟區收集心臟的電生理訊號，傳統需靠X光定位導管的位置，隨著科技進步，目前可透過3D定位工具輔助手術，將導管蒐集到的電生理訊號重建成立體3D圖像，讓手術更精準，也減少輻射量。
李修銓提醒，民眾若有偶發性心悸，心跳加快、心跳不規律，或伴隨胸悶頭暈或者是喘，建議盡早就醫，醫師會詢問發作的頻率、可能的誘發因子，若是能記錄症狀發作時的心跳速率，或血壓的變化，對醫師診斷和檢查將有一大助益。
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