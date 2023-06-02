大同分局警員林琮憲、林正平出示相關報導，及時阻止民眾被騙匯款。（警方提供）

羅姓家庭主婦日前瀏覽臉書時，發現廣告網頁有投資專家強力推薦虛擬幣，詢問後與對方互加LINE，對方吹噓投報率超過30％輕鬆賺，羅心動後前往銀行，準備匯出9萬5000元，大同警方獲報後前往勸阻，出示相關的防詐新聞後，羅女才打消念頭。

大同分局民生西路派出所日前接獲台新銀行報案，表示有客戶疑似遭詐，需要警方前往協助，警員林琮憲、林正平獲報後立即趕赴現場。

羅姓婦人向警方表示，她是透過臉書與「投資專家」互加通訊軟體，對方聲稱購買虛擬貨幣可賺大錢，不斷慫恿羅女匯款投資，羅在對方話術操弄下，終於決定前往銀行匯款。

警方了解狀況後，出示類似的反詐宣導及新聞，告知絕對是詐騙，羅看到部分被害人的遭遇以及對方話術，與自己經歷一模一樣，這才相信真的遇到詐騙集團，最後停止匯款並向警方致謝。

大同分局呼籲，臉書上充斥不明投資訊息，常利用民眾對投資可短時間立即致富投機心態加以誆騙，再要求民眾依指示匯款或購買小額點數，若遇有類似情形，務必要冷靜並撥打165反詐騙專線或110求證，勿聽信不明投資訊息導致辛辛苦苦賺的錢成為詐騙集團的目標。