民進黨5月31日傳出性騷擾案件吃案，引發各界撻伐，未料，民進黨2日再度爆出第2起黨工遭性騷擾事件，1名女性前黨工在臉書上指控，自己先前遭陳姓男同事騷擾，向時任青年部主任蔡沐霖反映，卻沒得到協助。高市議員黃捷表示，她看完受害黨工的貼文後，「真的氣到發抖，甚至有作嘔感」，呼籲民進黨中央立即成立「性平調查小組」，反省過去，防範未來。

該名女黨工發文指控，事件加害者就是她當時的部門同仁陳右豪，還有她的主管時任青年部主任蔡沐霖。蔡不僅沒有接住她，更狠狠地把她踹到無底深淵，直到現在，她仍無法拾起完整的自己。拖著支離破碎的身軀，她已心死離開政治工作。

女黨工回顧事件，陳常在各種飯局喝醉時，會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。而她每次都明確的拒絕，但他沒有因此收斂，這些事情都讓她難受到好想死，但還是必須故作微笑的說，你不要這樣。然而，她向蔡沐霖申訴後，竟被以「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。

對此，黃捷表示，看完文章，她真的氣到發抖，甚至有作嘔感。文中這2個政壇噁男，從職場性騷到職場霸凌，公然踐踏女性到無法無天的地步，真的相當可惡。擔任主管要職的人，不僅沒有守護受傷的下屬，反而仗勢欺人，以非我族類、袒護親信的心態在壓迫女性，有這種人格特質，根本不配擔任任何黨公職、禍害他人，應予以解職。

黃捷沉痛呼籲，民進黨黨中央應立即成立「性平調查小組」，反省過去，防範未來。過去若有黨工受到不平等對待，都能透過這個最直接的管道，讓正義得以伸張。性平不分黨派，她也希望國民黨、民眾黨都應組成性平小組，調查並受理過去的性平案件，用最高規格來審視政治職場的友善程度，而不是雙重標準，毫無性別意識卻在此時消費性平事件。