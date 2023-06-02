暑假旅遊旺季即將到來，金門縣政府觀光處為搶攻市場吸引觀光人潮來金旅遊，規畫以時下最夯的「體驗式遊程」為主軸，將於7月1日起至8月31日止，舉辦為期2個月的「金門親子嘉年華」活動，鼓勵業者報名經營具有地區特色的DIY體驗遊程，縣府將協助強力行銷包裝，與民間齊力拚觀光。

「金門親子嘉年華」活動邀請業者一起推出具金門特色的主題體驗遊程，歡迎踴躍報名。(圖／金門縣政府提供)

觀光處長李銘培表示，縣府自2020年起推出的「金門親子嘉年華」成效非常好，最大的特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式，其中不乏青年創業、創新旅遊亮點，共推出30多種體驗遊程，縣府除了協助整體行銷，並拓展網路、社群、線上旅行社等通路，獲得熱烈迴響，今年更將擴大舉辦。

觀光處說明，疫情後將有別於過去的旅遊型態，主題性高、重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊是時下最流行的旅遊模式，今年再度邀請業者一起推出具金門特色的主題體驗。體驗遊程需具地區特色，並可以永續經營，體驗內容以1-1.5小時為佳，例如手作鱟紅龜粿、一日農夫(金門農特產)體驗，採石蚵、潮間帶生態體驗等。

「金門親子嘉年華」活動將於7月1日起開跑，歡迎親子共同體驗採石蚵等「體驗式遊程」。(圖／金門縣政府提供)

觀光處也表示，只要業者有意願，報名後縣府會協助業者將遊程包裝，同時並透過系列活動，網絡等行銷方式，期能創造更多元的旅遊型態，打造旅遊新亮點，加強金門親子旅遊品牌形象，歡迎業者踴躍報名。報名期限自即日起至6月20日止，意者可上金門縣政府觀光處網站下載報名表，洽詢電話318823＃62757觀光處林小姐。