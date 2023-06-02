Ben Joyce's second MLB outing:

102.1 mph

102.3

101.9

101.3

101.3

101.6

101.1

102.9

101.1

101.9



The @Angels flamethrower navigates the top of the Houston order, whiffing a former MVP in the process: pic.twitter.com/z7k4l7gCVk — MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 2, 2023

天使牛棚出現新希望了，備受關注的新生代火球男喬伊斯（Ben Joyce）今（2）後援登板出賽，鐵了心以最擅長的速球正面對決，面對太空人打線投了1局飆出2K，用了10顆速球全都超過100英里，順利完成投球工作。

曾投出驚人的105.5英里（約169.8公里）改寫大學紀錄，喬伊斯在去年選秀會第3輪被天使選中，上個月29日被拉上大聯盟，僅花不到一季時間就登上棒球最高殿堂，30日對陣白襪比賽，喬伊斯同樣送出1局2K內容，最快球速來到102英里，大聯盟的初登板就驚豔全場。

今日交手實力更勝一籌的太空人，喬伊斯在第七局球隊以2比4落後時登場，先用一顆球讓亞納迪亞茲（Yainer Diaz）擊成中外野飛球出局，接著3球三振了艾爾圖維（Jose Altuve），2出局後遭到潘尼亞（Jeremy Pena）敲出內野安打，接著面對強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）同樣送出3球三振。

喬伊斯此戰投出的10顆球全為四縫線速球，最快球速高達102.9英里（約165.6公里），均速則為101.7英里（約163.7公里）。有意思的是，太空人投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）在2017年美聯冠軍賽後援登板，曾一度連投24顆曲球，讓6名洋基打者一籌莫展。